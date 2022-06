Derthona Basket: l'U17 cede nel fnale contro Venezia

Si chiude con la sconfitta contro l’ Umana Reyer Venezia l’esperienza della Bertram Derthona alle Finali Nazionali Under 17 : i bianconeri conducono l’incontro per oltre 30 minuti, giocando una pallacanestro di qualità, prima di subire la reazione avversaria nel periodo conclusivo. L’Under 17 della Bertram Derthona conclude qui una stagione esaltante, che ha portato alla crescita costante di un gruppo capace di vincere il titolo regionale ligure-piemontese e di qualificarsi direttamente alle Finali Nazionali di categoria.

Prima frazione di grande qualità offensiva per la Bertram Derthona, che trova ritmo fin dalle battute iniziali e realizza con grandi percentuali (64%) dal campo, raggiungendo la doppia cifra di margine e chiudendo avanti 28-17 al 10’. A inizio secondo periodo la formazione allenata da Ansaloni continua a condurre l’incontro nel ritmo, prima di subire la progressiva rimonta della Reyer, che accorcia fino al -8 (41-33) dell’intervallo.

Il terzo quarto è fatto di parziali: prima Venezia torna a un solo possesso di distacco, poi il Derthona allunga a più riprese senza però riuscire a dare la spallata al punteggio: alla terza sirena bianconeri avanti 54-49. Nell’ultima frazione la Reyer corona il suo lungo inseguimento, passando a condurre per la prima volta nella gara a 6 minuti dal termine: coach Ansaloni interrompe l’incontro sul 56-60 del 35’. Nei minuti seguenti Venezia dilata il proprio gap fino al +8 (56-64) del 38’. Il Derthona non riesce più a rientrare e si arrende per 58-69.

Bertram Derthona - Umana Reyer Venezia 58-69

Parziali (26-15, 41-33, 54-49)

Derthona: Miladinovic 7, Tambwe 9, Lisini 10, Jokanovic, Besostri, Bellinaso 6, Ansevini 10, Intini ne, Vio, Moro 1, Lam, Baldi 15. All. Ansaloni

Venezia: Pieropan, Natale 4, Eramo, Presutto 9, Iannuzzi 9, Zanchetta, Gattel 6, Ojog 6, Dalla Francesca ne, Beltrami 10, Ferreri, Barbero 25. All. Buffo