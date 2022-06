Manifestazione Sport e Salute: 500 bambini in festa!

Mercoledì 22 giugno presso lo Stadio Primo Nebiolo si è svolta la Manifestazione Regionale di Sport e Salute organizzata con grande maestria dalla Safatletica , unica società sportiva del Nord Ovest vincitrice del Progetto Quartieri . All’evento hanno partecipato anche le 12 società del Piemonte aggiudicatarie del progetto INclusione che hanno dato vita ad una giornata di vero divertimento sportivo e di reale inclusione per i 500 bambini presenti . I progetti, che nel solo Piemonte vedono coinvolte più di 22 mila persone, hanno come obiettivo quello di abbattere il vincolo economico legato alla pratica sportiva, offrendo a bambini e adulti la possibilità di sperimentare una vasta gamma di attività sportive in modo completamente gratuito.

Alla manifestazione ha presenziato il Legend di Sport e Salute ed ex Karateka Stefano Maniscalco che ha intrattenuto i bambini in modo empatico, spronandoli a raggiungere i loro sogni, anche quelli più inimmaginabili, proprio come ha fatto lui vincendo per ben 5 volte l’oro ai Campionati Europei. Hanno voluto essere presenti a questo evento, che si somma a tutti quelli che in questi mesi hanno trovato a Torino la loro collocazione logistica - esaltandone sempre più la figura di città votata allo Sport -, l’Assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta, la Responsabile Nazionale di Sport e Salute Giusy Dini, la Presidente Quinta Commissione Comune di Torino Lorenza Patriarca, la Presidente Circoscrizione 3 del Comune di Torino Francesca Troise ed ovviamente il padrone di casa, il Presidente della Safatletica Ivo Marco. La Fidal, che è partner istituzionale con la Safatletica di questo progetto, nell’occasione è stata rappresentata dal Consigliere Gianfranco Lucchi che ha così avuto modo di apprendere direttamente dall’Assessore Carretta i grandi investimenti che l’Amministrazione Comunale prevede di stanziare nel 2023 per rifare la pista del Primo Nebiolo, che diventerà così uno dei migliori impianti a livello nazionale.