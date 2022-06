Basket Torino: Future is Now!

Anche per questa stagione saranno due le modalità di sottoscrizione dell’abbonamento:

ABBONAMENTO CLASSICO: comprende le 13 partite di stagione regolare.

ABBONAMENTO LIBERO: il carnet da 5 o 10 ingressi prenotabili in prelazione prima di ogni match casalingo. L’abbonamento libero non è nominale, gli ingressi sono utilizzabili quindi da più persone (es. con un carnet da 5 è possibile vedere 5 partite, o andare al palazzetto ad una singola partita con 4 amici).

ABBONAMENTO FAMILY: con il rinnovo o l’acquisto di due abbonamenti interi ci sarà la possibilità di acquistare un abbonamento ridotto Under 14 a 13€ (previa verifica di appartenenza al nucleo famigliare).

ABBONAMENTO STUDENTI: mostrando il tesserino universitario tutti gli studenti Under 25 potranno accedere ad un prezzo vantaggioso.

RINNOVO E PRELAZIONE

Dal 27 giugno al 15 luglio gli abbonati alla stagione 2021/2022 avranno la possibilità di confermare il proprio posto. Contestualmente aprirà anche la vendita libera degli abbonamenti.

QUANDO E DOVE

Anche quest’anno Reale Mutua apre le proprie porte ai tifosi di Torino, concedendo i propri spazi per le prime 3 settimane di campagna abbonamenti. Appuntamento quindi in Via San Dalmazzo 20/A: da lunedì 27 giugno fino a venerdì 15 luglio dalle 9.30 alle fino alle 18.00. Da lunedì 18 luglio fino a venerdì 29 luglio, la campagna abbonamenti si trasferisce nella sede di Basket Torino, in Via Cervino 50, con orario 09.30 - 13.00 e 14.30 - 18.30. La campagna abbonamenti ripartirà poi lunedì 29 agosto e si chiuderà giovedì 29 settembre sempre presso la sede di Basket Torino, in via Cervino 50, con orario 9.30 - 13.00 e 14.30 - 18.30. Contestualmente, a partire da lunedì 27 giugno aprirà anche la vendita on-line sul sito Vivaticket.

I PREZZI - RINNOVO ABBONAMENTO



SETTORE ABBONAMENTO 13 GARE RIDOTTO UNDER 20 (20 anni all’acquisto) RIDOTTO OVER 70 (70 anni all’acquisto) UNDER 12 (12 anni all’acquisto) COURTSIDE 495 € - - - PARTERRE NERO 297 € - - - TRIBUNA GIALLA 189 € 159 € 159 € 95 € CURVA GIALLA 135 € 113 € 113 € 68 € DISTINTI BLU 135 € 113 € 113 € 68 € CURVA BLU 117 € 98 € 98 € 58 € CURVA GUERRIERI 117 € 98 € 98 € 58 €

I PREZZI - NUOVO ABBONAMENTO



SETTORE ABBONAMENTO 13 GARE RIDOTTO UNDER 20 (20 anni all’acquisto) RIDOTTO OVER 70 (70 anni all’acquisto UNDER 12 (12 anni all’acquisto) COURTSIDE 550 € - - - PARTERRE NERO 330 € - - - TRIBUNA GIALLA 210 € 176 € 176 € 105 € CURVA GIALLA 150 € 126 € 126 € 75 € DISTINTI BLU 150 € 126 € 126 € 75 € CURVA BLU 130 € 109 € 109 € 65 € CURVA GUERRIERI 130 € 109 € 109 € 65 €

I PREZZI - ABBONAMENTO STUDENTI

SETTORE ABBONAMENTO 13 GARE COURTSIDE - PARTERRE NERO - TRIBUNA GIALLA 176 € CURVA GIALLA 126 € DISTINTI BLU 126 € CURVA BLU 109 € CURVA GUERRIERI 109 €

I PREZZI - ABBONAMENTO LIBERO