La Paffoni Altair Fulgor Basket comunica che Flavio Fioretti non sarà l’allenatore della Serie B nella stagione 2022-2023.

A Flavio va un enorme ringraziamento per l’operato svolto e per la disponibilità mostrata in un’annata contraddistinta da tante difficoltà. Arrivato in punta di piedi, Fioretti ha saputo conquistare la fiducia dei tifosi portando la squadra sino alle semifinali playoff.