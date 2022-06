Iliad Vertical Urban Tour 2022 fa tappa a Torino: musica, show cooking, sport e divertimento per tutti!

Prosegue con l’ottava tappa di Torino sabato 25 e domenica 26 giugno in Piazza d’Armi, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, il nuovo Vertical Tour , in versione “ Urban ”. Come da tradizione, a ingresso totalmente libero e gratuito e con un palinsesto ricco di attività distribuite lungo l’arco della giornata.

Al centro del villaggio ci sarà ‘Casa iliad’, un grande truck hospitality cornice di vari ambienti attrezzati come la cucina, che ospiterà il canale Food Network (canale 33) con i suoi Show Cooking, dove a fare gli onori di casa sarà presente domenica, a partire dalle 18, lo chef Francesco Aquila, protagonista de “Il volo dell’Aquila”. Posto d’onore per iliadbox, il bellissimo router di design progettato da iliad che con la sua offerta 100% fibra garantisce una connessione potente, performance eccellenti e il massimo della stabilità a un prezzo che non cambia nel tempo. I partecipanti avranno modo di vedere da vicino il router innovativo e user friendly, affiancato dall’iconica Simbox, il distributore digitale che consente di sottoscrivere in maniera semplice e intuitiva sia i servizi mobile che fibra.

Per l’area basket, presidiata da Dmax (canale 52), ospite d’eccellenza sarà (sabato) il grande Andrea Meneghin, ex cestista, allenatore di pallacanestro e commentatore televisivo italiano, figlio del mitico Dino Meneghin, campione italiano ed europeo e conduttore del programma televisivo ‘‘Basket Zone’’ in onda ogni mercoledi alle 23.25 su Dmax.

A completare l’intrattenimento sportivo, in entrambe le giornate, saranno presenti le crew degli International Young Ballers (IYB) e i ‘Da Move’, freestayler internazionali che animeranno il campo con ‘effetti speciali’, coinvolgendo il pubblico torinese.

Durante l’evento si svolgerà un torneo amatoriale ‘3vs3’ suddiviso in due categorie: il sabato vedrà protagonisti i ragazzi dai vent’anni in poi; la domenica, invece, tutto il settore giovanile composto da ragazzini under20. Sedici in totale le squadre a partecipare, provenienti dalla città di Torino e città limitrofe.

Grande novità, l’area Beauty, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00, con Simona Fletcher, esperta di color analysis che dispenserà preziosissimi consigli su come orientare la scelta delle nuance e degli abbinamenti cromatici di trucco e vestiti in base alle caratteristiche fisiche individuali, in particolare al tono e sottotono della pelle, e che vedrà anche la presenza, nella giornata di domenica, della make up artist delle celebrità Silvia Federici: fortemente consigliata la prenotazione, direttamente presso lo stand, per ricevere gratuitamente la consulenza sul proprio trucco ideale.

Un altro stand sarà dedicato al torneo iliad eCup per i calciatori virtuali di domani, a cura di eSports Academy: qui il sito dedicato per le iscrizioni online.

Toyota sarà ancora una volta l’Official Car e sarà possibile effettuare test drive del nuovo crossover AygoX, di Yaris Cross e Yaris, tutta la gamma delle citycar.

Tra i partner segnaliamo poi Ricola, che porterà nelle piazze il potere rivitalizzante delle 13 erbe alpine svizzere facendo assaggiare le sue caramelle e tisane, e inviterà il pubblico a mettersi alla prova con la ruota Ricola, e BANCOMAT Pay, il servizio di pagamento digitale di BANCOMAT S.p.A., leader del mercato dei pagamenti in Italia, che da oltre 40 anni è il riferimento di 34 milioni di italiani.

Per chi è in cerca del vero amore, uno stand ospiterà una prima selezione dei casting della nuova stagione del fortunato programma TV ‘Primo Appuntamento’, in onda su Real Time (canale 31) e condotto da Flavio Montrucchio, con la presenza live del conduttore dalle 16.00 alle 21.00 di domenica.

iliad Vertical Urban Tour vivrà anche su una fantastica App che contiene tutte le informazioni aggiornate sul calendario e le attività in corso. Scaricando l’app per Apple e Android si potrà partecipare alle attività all’interno del Village con la possibilità di vincere i numerosi gadget messi in palio dai partner del tour.