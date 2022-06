Parte da Torino il Tour 2022 #PiùSportPiùVita di Sport e Salute

Torino inaugurerà l’evento itinerante #PiùSportPiùVita Tour 2022 organizzato da Sport & Salute, infatti il 25 e 26 giugno nel Parco del Valentino (Monumento Amedeo di Savoia) si svolgerà la prima delle 40 tappe in Italia, durante le quali saranno coinvolte la gente e il mondo dello sport.

Nella location torinese sarà allestito un villaggio dello sport e del divertimento animato, sabato 25 giugno dalle ore 12 alle ore 13 sarà presente anche il Comitato Regionale del Piemonte della Federazione Italiana Baseball Softball, grazie alla collaborazione con l’ASD Grizzlies Torino 48 società di serie A di baseball la cui formazione è in lotta nei playoff scudetto, con un proprio spazio espositivo e non solo.