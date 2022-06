Akonos Moncalieri: Marco Spanu nuovo Head Coach

Dopo 5 anni dall’ultima esperienza in A1 Femminile, Marco Spanu torna nel massimo campionato alla guida della Libertas Moncalieri . Il palmares parla da sé: 7 Titoli Regionali collezionati con le giovanili Libertas e 4 Finali Nazionali. Poi altri 4 Titoli Regionali tra Moncalieri e Collegno, mentre con Savigliano ha conquistato la Promozione in C1 e la Coppa Piemonte del 2009. Nell’ultima stagione è stato capo allenatore a Collegno in C Gold, perdendo soltanto in finale contro Casale Monferrato.

Ecco le prime parole di coach Spanu da Head Coach dell’Akronos Libertas Moncalieri:

«Sono felicissimo, tornare a Moncalieri è sempre bello. Raccolgo un’eredità importante: i 5 anni di Terzolo da capo allenatore sono stati entusiasmanti per un tifoso gialloblù come me. Ho visto la squadra crescere e migliorare dalla C alla A1, mantenendo però alcuni principi alla base. Il mio obiettivo è quindi di non stravolgere l’impostazione della squadra, continuando il lavoro iniziato e consolidato nel tempo da Terzolo. Il campionato di A1 è molto competitivo, ma sono certo che ci divertiremo. Manca ancora tanto tempo all’inizio della stagione, ma qua all’Einaudi si respira sempre pallacanestro. Ci tengo a ringraziare la Proprietà nel nome di Paolo Terzolo, il presidente Libertas Cerrato e il Gm Miceli, oltre a tutto lo staff che sto incontrando in questi giorni. Non vedo l’ora di iniziare!»