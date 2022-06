PiùSportPiùVita, oggi baseball al Valentino

Questa mattina nel Parco del Valentino sono scesi in campo i Grizzlies Torino 48 capitanati dal presidente Alberto Gallo, in rappresentanza della FIBS Piemonte.

Lì hanno messo a disposizione dei curiosi e degli appassionati oltre ad un desk informativo creato ad hoc per l'iniziativa #FibsForKids, anche l'attrezzatura base per iniziare a giocare a baseball.