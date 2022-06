Monte Rosa SkyMarathon trent'anni dopo, benvenuti nella storia

Uno dei crepacci nella parte alta del percorso della Monte Rosa SkyMarathon. ©iancorless.com

La squadra vincitrice, formata dal valdostano Franco Collé e dal friulano Tadei Pivk, che lo scorso anno si erano piazzati secondi, ha chiuso con una prestazione incredibile in 5h11’35”. Collé ha stabilito il record con William Boffelli qui nel 2018 in 4h39’59” sul percorso originale. A causa delle condizioni climatiche negli ultimi mesi, il livello della neve si è notevolmente ridotto ed è stato necessario ridisegnare il percorso per evitare il ripido canalino a 3.200m che si è rivelato impraticabile per l’evento, pari a un aumento di circa un chilometro di distanza.

«È stata una grande avventura ed è stato bello condividerla con un amico, piuttosto che solo con un compagno di squadra», ha detto Collé. «L’anno scorso siamo venuti solo per divertirci, ma questa volta Tadei era al top della forma. Dopo aver lottato per superare in vetta Antionioli e Bonaldi, Tadei mi ha convinto a spingere in discesa. Sapevamo di essere forti in discesa e abbiamo deciso di dare il massimo”. Mentre un emozionato Pivk ha dichiarato: “Devo ringraziare Franco per avermi convinto a fare questa gara. È stato con me in molte occasioni difficili e dopo diversi anni di assenza mi ha convinto a tornare. Puntavamo a un posto tra i primi cinque e vincere è incredibile e molto speciale».