Fitarco Piemonte - Campionato Regionale Campagna 2022

Ultimo weekend di giugno dedicato alla specialità del tiro di campagna con il Campionato Regionale svolto a Lombardore (TO), grazie all’organizzazione degli Arcieri di Volpiano. 22 società rappresentate da 68 arcieri in gara, nelle quattro divisioni Ricurvo, Compound, Arco Nudo e LongBow. Dopo le frecce di qualifica, sulle 24 piazzole, si sono svolti gli scontri, a partire dalle semifinali. Oltre a quelli individuali e quelli a squadre, che tornano finalmente a disputarsi nel post-pandemia, debutto ufficiale anche per le sfide mixedteam (nelle tre specialità: ricurvo, compound e arco nudo).

Assoluti Individuali

Nel ricurvo maschile conquista il titolo regionale Francesco Roppa (Arcieri delle Alpi) battendo nel derby (50-47) Simone Dezani, terzo posto per Andrea Tarullo (Arcieri Cameri). Al femminile, sfida secca per Anna Botto (Arcieri delle Alpi) che ha la meglio su Nicole Degani (Arcieri Iuvenilia), 45-37.

Alex Boggiatto (Arc. Collegno) trionfa nel Compound maschile nella finale contro Giuseppe Marco Abagnale (Arcieri del Dahu) 64-57, completa il podio Luca Capra (Arcieri Clarascum). Il podio femminile è tutto per gli Arcieri delle Alpi con: Giada Baron prima, Giulia Di Nardo seconda e Katia D’Agostino terza.

Nell’Arco Nudo maschile è ancora l’atleta di casa Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) a vincere il titolo assoluto, imponendosi di una sola lunghezza (54-53) su Stefano Reggiani (Arcieri Conte Rosso); terza posizione per Alessandro Di Nardo (Arcieri delle Alpi). Nel derby al femminile, è Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) ad avere la meglio su Marta Pavan; chiude il podio Annamaria Cavallero (Arc. Comp. Degli Orsi).

Natale Marocco (Arcieri Clarascum) è il vincitore nel longbow maschile, battendo 35-20 in finale Gianfranco Piovano (Arcieri delle Alpi), terzo posto per Sergio Godano (Arclub I Falchi Bra).

Al femminile, in gara solamente Marina Vianzone (Arclub I Falchi Bra).

Assoluti a Squadre

Conquistano il titolo regionale maschile gli Arcieri delle Alpi (Diano, Roppa, Seimandi) vincendo in finale 58-56 contro gli Arcieri Iuvenilia (Costantino, Depaoli, Morello), terzo posto per i padroni di casa degli Arcieri di Volpiano.

Una sola squadra al femminile: gli Arcieri delle Alpi (Botto, D’Agostino, Medico).

Assoluti MixedTeam

Nel ricurvo, vittoria per gli Arcieri delle Alpi (Botto, Roppa) nella finale secca contro gli Arcieri Iuvenilia (Rolando, Morello) per 71-67.

Nel Compound primo titolo regionale per gli Arcieri delle Alpi (D’Agostino, Diano) 76-69 sugli Arcieri Cameri (Bonzani, Carraro), terza posizione per gli Arcieri Iuvenilia (Matzutzi, Depaoli).

Non c’è il due senza il tre, e gli Arcieri delle Alpi (Medico, Seimandi) conquistano anche la finale dell’Arco Nudo battendo 65-40 gli Arc. Comp. Degli Orsi (Cavallero, Donzella).



Risultati completi