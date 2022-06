Derthona Basket: oggi al via 'We Do Better Together'

La stagione 2022/23 sta prendendo il via e la Bertram Derthona ricorda che, a partire da oggi, lunedì 27 giugno , comincia la prima fase della campagna abbonamenti ‘We Do Better Together’. Fino a venerdì 8 luglio , infatti, sia gli abbonati alla stagione 21/22 che coloro che non hanno sottoscritto la tessera lo scorso anno potranno acquistare l’abbonamento per le 15 partite casalinghe di regular season.

La società ha predisposto una promozione per i possessori del titolo di accesso stagionale 21/22, che hanno diritto a uno sconto pari al 7% sul prezzo intero dell’abbonamento. Inoltre, con la promozione ‘porta un amico’, queste persone potranno fare acquistare un abbonamento a nuovi sostenitori, i quali usufruiscono della stessa scontistica dedicata agli abbonati 21/22. Per i nuovi abbonati, invece, l’abbonamento alle partite interne della Bertram Derthona sarà comprabile a prezzo intero.

Le riduzioni, valide in tutti i settori del PalaEnergica Paolo Ferraris sia per i vecchi che per i nuovi abbonati, si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Inoltre, in questa fase iniziale della campagna abbonamenti, i tifosi bianconeri potranno acquistare anche il Family Pack, comprensivo di una tessera a prezzo intero e di “n” ridotti del 40% per gli altri componenti del nucleo familiare, previa presentazione del documento attestante lo stato di famiglia. Sono due le modalità per comprare gli abbonamenti: recandosi presso la sede del Club, sita in Via San Marziano 4, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, oppure collegandosi al seguente link del sito di Vivaticket. Di seguito i prezzi dei vari settori del PalaEnergica Paolo Ferraris per gli abbonati 2021/22 e per chi usufruisce dell’opzione ‘porta un amico’:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre VIP € 800,00 Parterre € 650,00 € 520,00 Parterre Bianconero € 520,00 € 415,00 Tribuna Derthona € 325,00 € 260,00 Tribuna Bianconera € 279,00 € 225,00 Curva Sud € 140,00 € 112,00 Curva Nord Derthona € 102,00 € 82,00

In questa prima fase possono riservare il proprio posto nel Parterre VIP solo le persone che avevano sottoscritto l’abbonamento in uno dei 126 posti di quel settore nella stagione 2021/22. Questi abbonati, in alternativa, hanno diritto al cambio di posto rispetto all’anno scorso mantenendo la scontistica dedicata. Di seguito invece i prezzi dell’abbonamento stagionale nei vari settori del palazzetto di Casale Monferrato per i nuovi abbonati:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre € 700,00 € 560,00 Parterre Bianconero € 560,00 € 445,00 Tribuna Derthona € 350,00 € 280,00 Tribuna Bianconera € 300,00 € 240,00 Curva Sud € 150,00 € 120,00 Curva Nord Derthona € 110,00 € 88,00

Queste persone potranno sottoscrivere la propria tessera con le stesse modalità e negli stessi orari indicati sopra per gli abbonati 2021/22. Per ogni ulteriore informazione riguardo alla prima fase della campagna abbonamenti è possibile contattare la società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.