LaPolismile vince anche con Lanciano e vola in Coppa Italiana

È andata in archivio anche la seconda giornata della Coppa Italiana Under 14 a Firenze, rassegna nazionale che mette di fronte le dieci migliori formazioni di categoria. Dopo il successo nella prima sfida con la Selezione Regionale Trentino Alto Adige, le biancorosse hanno bissato la vittoria dell'esordio battendo per 37-73 la Azzurra Lanciano. Le torinesi partono alla grande con un parziale di 3-21 e dominano il match, nonostante la prova orgogliosa delle abruzzesi da 20 punti di Costato. Pesano le 35 perse per Lanciano, con Torino che in contropiede fa lievitare il vantaggio, trovando risorse importanti coi 15 punti di Fratamico e Bifano, ma anche coi 13 di Zobolas.

Oggi pomeriggio alle ore 16 andrà in scena la terza partita del girone contro Sanga Milano, che ieri ha battuto 61-44 la Selezione Trentino Alto Adige.