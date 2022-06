Cuneo Volley: il Club Piemonte maschile si tinge di biancoblù

Ben 7 gli atleti biancoblù convocati da coach Mauro Rizzo a far parte del Club Piemonte maschile, ovvero i migliori atleti della regione che parteciperanno al 37° Trofeo delle Regioni che si terrà a Salsomaggiore Terme dal 28 giugno al 2 luglio, come rappresentativa della Regione Piemonte. La kermesse che avrà inizio stasera con la cerimonia d'apertura e la tradizionale sfilata degli otre 500 atleti/e delle 42 rappresentative, è la più importante delle competizioni italiane di pallavolo giovanile organizzata sul territorio dalla FIPAV ed è riservata alle selezioni regionali Under 16 maschili e femminili d’Italia.