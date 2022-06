FISG Piemonte: al via il camp estivo

Lo staff, anche quest’anno, è stato definito grazie alla disponibilità delle realtà del territorio: i ragazzi saranno seguiti da Zdenek Kudrna e Roberto Trombetta del Pinerolo, Dino Grossi e Andrea Fraschia del Valpellice, Mirko Bianchi del Real Torino. E c’è una gustosa novità: sul ghiaccio lavorerà per far crescere i partecipanti e per svelare loro qualche piccolo segreto anche Tommaso Traversa, nell’ultima stagione in forza al Brunico e a Sheffield in Inghilterra. Torinese e azzurro, reduce dal recente Mondiale in Finlandia con la Nazionale, Traversa rappresenta l’esempio più calzante e più concreto per i tanti talenti regionali iscritti, che per una settimana avranno a disposizione due sessioni sul ghiaccio al giorno e altrettante a secco seguiti da un preparatore atletico.