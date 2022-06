Cuneo Volley: Nicola Agapitos con gli Azzurri U18 al Torneo Wevza

Ufficializzato il roster della Nazionale Under 18 che parteciperà al Torneo Wevza in programma dal 29 giugno al 3 luglio a Pont-à-Mousson, in Francia. Nel corso della manifestazione gli azzurrini di coach Zanin affronteranno Spagna, Germania, Belgio, Francia e Olanda; tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Fédération Française de Volley (clicca qui per accedere alla pagina). Tra i 12 atleti convocati c’è lo schiacciatore cuneese, Nicola Agapitos; grande orgoglio da parte del Club biancoblù per questa chiamata a vestire la maglia Azzurra.