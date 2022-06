La Pallapugno scende in campo per aiutare chi è in difficoltà

Lunedì 4 luglio, alle 21, allo sferisterio Mermet di Alba, si svolgerà l’iniziativa Palla e pugni di solidarietà, esibizione a scopo benefico che vedrà in campo i dieci battitori di Serie A, oltre ai centrali di Subalcuneo e Albeisa, Roberto Corino e Filippo Rey.

La serata, ideata da Ugo Occhiena (artefice del muretto dei campioni di Guarene) con il patrocinio della Federazione Italiana Pallapugno, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l’Associazione Ama.le Iqsec2, nata su iniziativa di tre mamme con bambine affette da una rarissima patologia che causa disabilità intellettive e ritardi motori.

Il programma prevede un torneo al cordino a coppie (che saranno stabilite mediante sorteggio) e una gara di battuta, che si svolgerà tra le eliminatorie del torneo e le semifinali. Nella competizione al cordino andranno in semifinale le tre vincenti degli incontri eliminatori e la miglior perdente. Le partite saranno al meglio dei tre giochi.

Per aiutare la raccolta di fondi, oltre al biglietto d’ingresso, saranno anche messe in vendita alcune maglie dei giocatori partecipanti alla serata.