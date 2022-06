FIBS: il 5 luglio l'Italia del Baseball in amichevole a Torino

Dopo 8 mesi lo stadio del baseball di Torino torna ad ospitare il Grande Baseball, l'impianto di via Passo Buole, dopo la medaglia di bronzo conquistata ai Campionati Europei, torna ad ospitare ancora una volta la Nazionale Italiana diretta dal manager Mike Piazza. Il prossimo 5 luglio l'Italia calcherà nuovamente il diamante torinese per affrontare in amichevole il Campidonico Grizzlies Torino, formazione che milita nel campionato di serie A e che attualmente è in lizza per un posto nella semifinale playoff scudetto.