Prime conferme in casa Akronos Libertas Moncalieri

Erica Reggiani, giocatrice di grande esperienza che arriva adesso alla settima esperienza in A1 - è reduce da un stagione molto positiva in fase di costruzione offensiva e di gestione dei possessi chiave. Per lei 6 punti, 3 rimbalzi e 2 assist di media, in 24 minuti di media di utilizzo.

Claire Giacomelli è invece pronta ad allacciarsi le scarpe per la terza esperienza nella massima serie, dopo una stagione da vero capitano dentro e fuori dal campo, in attacco e in difesa. Per lei tante firme nei momenti decisivi delle partite, grazie a giocate d’astuzia e di fatica in difesa e alcune triple pesantissime nei finali concitati. In 28 partite e 16 minuti di impiego, ha viaggiato a quasi 5 punti, 3 rimbalzi e 2 assist di media.

Per Samira Berrad, invece, la storia in A1 è ancora tutta da scrivere, dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato in preseason lo scorso settembre che l’ha costretta a guardare da bordo campo la prima avventura dell’Akronos tra le grandi. Ma dopo mesi e mesi di duro lavoro in palestra la play trevigiana classe ’00 è pronta all’esordio in A1.

Le prime parole di Erica Reggiani

«Sono molto contenta e motivata di fare ancora parte della Famiglia Gialloblù! Speriamo di riuscire a costruire un gruppo all’altezza della massima serie come lo scorso anno. Vi aspettiamo tutti al PalaEinaudi!».

Le prime parole di Claire Giacomelli

«Sono felicissima di giocare ancora con questa maglia nel massimo campionato italiano. Credo che l’arrivo in panchina di coach Spanu sia un grande passo per me e per tutto il gruppo Libertas. Vogliamo fare bene e confermarci tra le 14 squadre di A1 anche il prossimo anno. Aspettiamo tutta la famiglia gialloblù al PalaEinaudi!».

Le prime parole di Samira Berrad

«Sono contentissima di essere ancora qua. È stata una stagione molto particolare e sono felice che Moncalieri abbia deciso di puntare ancora su di me dopo il lungo infortunio che mi ha tenuta fuori dal campo per quasi tutta la stagione. Ho raggiunto tanti traguardi qui al PalaEinaudi con la Libertas e non vedo l’ora di aggiungerne un altro scendendo in campo in A1 davanti alla Famiglia Gialloblù».