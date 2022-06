Basket Torino: arriva la firma di Tommaso Guariglia!

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazione sportive di Tommaso Guariglia , che farà parte del roster di coach Franco Ciani per la stagione 2022/2023.

BIOGRAFIA

Centro di 205 cm, classe 1997, Guariglia cresce cestisticamente nel Settore Giovanile della Virtus Siena, prima di trasferirsi alla Stella Azzurra Roma, in Serie B) per due stagioni. Nel 2016/2017 il primo assaggio di Serie A2 con la Viola Reggio Calabria dove in 27 partite segna 3.6 punti di media. Dal 2017 al 2019 veste la canotta della Fortitudo Agrigento dove, nella stagione 2018/2019, trova anche il quintetto base (5.7 punti e 3.8 rimbalzi le sue cifre). Nella stagione 2019/2020 accetta la chiamata della Germani Brescia in Serie A ed ha anche la possibilità di esordire in una competizione europea, l’Eurocup. Nell’estate 2020 scende di nuovo in Serie A2 per vestire la maglia dell’Assigeco Piacenza, dove resterà fino al termine della scorsa stagione: nell’ultimo anno ha segnato 11.7 punti di media in Regular Season a cui ha aggiunto 8.2 rimbalzi.

Tommaso Guariglia: «Sono molto contento di arrivare a Torino che è una società importante e una città meravigliosa. Sono molto felice di aver ritrovato coach Franco Ciani, la sua presenza sulla panchina della Reale Mutua è sicuramente il fattore che mi ha indirizzato di più. Sento di poter crescere ancora, in un gruppo e in una piazza che per me saranno fonte di ispirazione per fare meglio giorno dopo giorno».