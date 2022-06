Coppa Italiana U14: LaPolismile batte Nico Basket

LaPolismile sfodera un’altra prestazione superlativa e conquista il pass per la semifinale della Coppa Italiana Under 14 in corso di svolgimento a Firenze.

Una vittoria netta quella ottenuta contro le pistoiesi della Nico Basket per 76-53, frutto del gioco di squadra ma soprattutto dello strappo nel terzo quarto, chiuso 23-10 dalle torinesi. Dopo aver chiuso a +1 il secondo periodo, LaPolismile ha impresso un’accelerata grazie ai canestri di Defranceschi, Zobolas e Bifano e a una difesa efficace, che ha sfruttato la frenesia delle avversarie.

Di contro le biancorosse sono riuscite a gestire meglio i ritmi di gioco, accelerando quando è stato necessario e rallentando quando è servito: una maturità che ha portato le biancorosse sul 52-35 grazie a un canestro ancora di Bifano, che ha chiuso con 31 punti.

Ottima prestazione di tutto il collettivo di coach Da Ros, in cui spiccano i 15 di Zobolas, i 13 di Fratamico, i 7 punti di Lepore e i 6 di Defranceschi. Domani le biancorosse tornano in campo per la semifinale contro la vincente della sfida tra Alghero e Moncalieri.