Coppa Italiana, LaPolismile batte Alghero e vola in finale

LaPolismile strappa il pass per la finale della Techfind Coppa Italiana Under 14 battendo 56-49 Sap Alghero.

Una grande prova di forza da parte delle torinesi, che hanno sudato per avere la meglio delle sarde non mollando la presa neanche quando la partita, dopo il +9 del terzo periodo, era stata riaperta dal parziale generato dalle triple di Murgia. La miglior realizzatrice è stata Bifano con 25 punti, molti dei quali pesanti al pari dei 20 di Fratamico: seguono Zobolas con 7 e alcune belle giocate per le compagne e capitan Lops con 4.