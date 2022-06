BEA Chieri: la prima conferma è Luca Mosca

Nonostante l’estate sia appena iniziata, è da settimane che lo staff BEA è al lavoro per gettare le basi sulla prossima stagione, ed è già tempo di prime ufficialità. BEA Chieri è felice di comunicare che anche nella prossima stagione Luca Mosca vestirà i colori arancio-neri nel campionato di C Gold .

Classe ’99, esterno dalla grandi doti fisiche e atletiche, Mosca muove i primi passi con la palla a spicchi nel centro minibasket BEA di Trofarello. Dopo le esperienze nel Settore Giovanile di PMS (dove si è tolto non poche soddisfazioni a livello nazionale) e i primi passi nel mondo senior tra Carmagnola e Saluzzo, due anni fa torna tra in arancione ed è da subito uno dei protagonisti della cavalcata della Planet Smart City verso la C Gold. Pedina importante nella vittoria del campionato di C Silver, nell’ultima stagione dimostra di poter essere protagonista anche nel massimo campionato regionale, alzando ancora la qualità del suo gioco e diventando una vera e propria bandiera del PalaCascinaCapello partita dopo partita. L’infortunio in primavera lo tiene fuori dal campo nel finale di campionato, ma la riabilitazione ora procede spedita e sarà pronto in campo per una stagione che si preannuncia entusiasmante.

Mosca è legato a doppio filo al progetto BEA Leopardi: oltre che giocatore chiave della C Gold chierese, dall’anno scorso è co-Responsabile del Settore MiniBasket BEA, dopo proficue stagioni con il ruolo di istruttore. Ora continuerà anche il percorso da istruttore, per la gioia di tutti i mini Leopardi che in lui potranno vedere un modello da seguire per arrivare alla Prima Squadra.