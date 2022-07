Coppa Italiana: LaPolismile perde in volata la finale contro Firenze

Il sogno della Polismile di alzare la Coppa Italiana Under 14 si è interrotto in finale, al cospetto della Firenze Academy che si è imposta nell’atto conclusivo del Palazzetto San Marcellino per 40-37 . Una partita che ha visto le torinesi di coach Salvemini condurre per tre quarti prima di subire il rientro delle avversarie e di cedere solo nella volata finale: una squadra, Firenze, decisamente forte e completa, fattore che rende ancora più incoraggiante la prestazione delle biancorosse.

Una sconfitta che non intacca la splendida stagione della squadra Under 14 e di tutto il settore giovanile Polismile: il secondo posto conquistato nella massima rassegna nazionale dedicata alla categoria è l’ultimo tassello di un’annata semplicemente indimenticabile. In cui si sono aggiunti il titolo regionale Under 13 più la Coppa Piemonte, il titolo Under 14 e il secondo posto Under 15, entrando tra le migliori 12 d’Italia. Un salto di qualità merito della voglia e della determinazione di tutte le ragazze del settore giovanile, dello staff tecnico, dei genitori e dei loro sacrifici per seguire le figlie oltre che della lungimiranza della società, che nel basket e nello sport ha sempre creduto e investito.

LA CRONACA DELLA PARTITA (tratta da www.legabasketfemminile.it)

Partita molto intensa, a punteggio basso ma decisamente divertente per l’intensità e l’energia messa da entrambe le squadre. La Polismile gioca una migliore prima metà, guidata dai punti di Bifano, 12 a metà gara e tra le protagoniste dell’allungo sul +8 delle toscane per il 12-20. Firenze, con Torricini tra le più attive, chiude sul 15-20 la prima parte di gioco, ma piazza l’allungo più importante tra terzo e ultimo quarto con un 11-5 di break propiziato principalmente da un’eccellente Baldassare per il vantaggio sul +1 (26-25). Punto a punto il finale: Fratamico e Bifano portano Torino sul +3, dall’altra parte risponde Del Piano, poi Montesi e Torricini firmano il 35-32. Sempre Fratamico presente per Torino, con quest’ultima che mette un grande appoggio per la parità: fa eco una Bifano scatenata per l’appoggio del 37-35. Firenze però non demorde, impatta, e nel minuto finale chiude il match con il canestro della MVP Baldassarre: vani i tentativi torinesi, 40-37 il finale ed è festa al Palazzetto di San Marcellino. Firenze vince, Baldassarre è la MVP, Torricini e Bifano nel miglior quintetto.

PREMI INDIVIDUALI

Miglior quintetto del Torneo: Aurora Murgia (S.A.P. Alghero), Ilaria Bifano (LaPolismile Torino), Isabella Torricini (Firenze Academy), Francesca Baldassarre (Firenze Academy), Giulia Olandi (S.A.P. Alghero).

MVP del Torneo

FRANCESCA BALDASSARRE (FIRENZE ACADEMY)

FINALE 1°-2° posto

Firenze Academy – Lapolismile Torino 40-37

Parziali (8-7, 15-20, 24-25, 40-37)

FIRENZE ACADEMY: Montesi* 2 (1/5, 0/1), Antonini NE, Rosi NE, Marzapeni, Marconi NE, Salvetti 1 (0/1 da 2), Torchia*, Calviani*, Torricini* 12 (5/6, 0/2), Tenerani, Baldassarre 22 (6/17, 1/2), Del Piano* 3 (1/6 da 2).

Tiri da 2: 13/46 – Tiri da 3: 1/12 – Tiri Liberi: 11/23 – Rimbalzi: 47 23+24 (Montesi 9) – Assist: 0 (Squadra 0) – Palle Recuperate: 14 (Torricini 6) – Palle Perse: 23 (Baldassarre 7) – Cinque Falli: Torricini.

LAPOLISMILE TORINO: Fratamico* 9 (4/8, 0/2), Zobolas* 4 (2/5, 0/2), Brena 2 (1/1 da 2), Lepore, Goffi, Isnardi NE, Bifano* 20 (5/14, 1/5), Defranceschi, Lops*, Turci* 2 (1/3 da 2), Cannata.

Tiri da 2: 13/33 – Tiri da 3: 1/9 – Tiri Liberi: 8/15 – Rimbalzi: 33 6+27 (Zobolas 11) – Assist: 0 (Squadra 0) – Palle Recuperate: 12 (Fratamico 3) – Palle Perse: 23 (Bifano 7) – Cinque Falli: Zobolas.