Torino '81, Ettore Novara torna a casa

Nuovo innesto per la Reale Mutua Torino ’81 Iren . Dopo il ritorno di Cristian Gandini i gialloblù prendono anche Ettore Novara , classe ’99, cresciuto tra le mura della piscina Monumentale, che arriva dal Metanopoli: formazione in cui ha giocato la scorsa stagione in Serie A1.

Le parole di Ettore Novara: «La scorsa stagione in Serie A1 non è finita come ci aspettavamo, ma dal punto di vista individuale questa esperienza mi è servita a crescere maggiormente e ad avere più consapevolezza. La decisione di tornare è molto semplice, questa è la mia famiglia e sono bastate due chiamate con Marco per metterci subito d’accordo. Inoltre, Torino è una bella realtà e sono stato attratto dal progetto della società. Ho voglia di riportare la Reale Mutua Torino ’81 Iren nel posto che si merita. Le aspettative per il prossimo anno penso si sappiano. Per me la Torino ’81, come dicevo prima, è una famiglia. È un bel gruppo anche al di fuori del mondo della pallanuoto. Qualsiasi necessità si trova sempre il modo di risolverla. Sono poche le società come questa».