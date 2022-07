Fitarco: Tatiana Andreoli argento a squadre ai Giochi del Mediterraneo

Per Tatiana Andreoli arriva la medaglia d’argento nella sfida a squadre, assieme alle compagne Chiara Rebagliati e Lucilla Boari (lo stesso trio di Tokyo2020). Dopo aver vinto 6-0 su Cipro nei quarti e sulla Grecia in semifinale, le azzurre devono arrendersi proprio alla Turchia 3-5. Nell’individuale, Tatiana aveva chiuso la qualifica in nona posizione (634 punti); dopo la vittoria per 6-2 ai sedicesimi sull’atleta egiziana Azzam, deve arrendersi 2-6 alla spagnola Fernandez Infante (poi oro).

Alessandro Paoli, che aveva chiuso le 72 frecce di qualifica in undicesima posizione (641 punti), ottiene l’accesso direttamente ai sedicesimi di finale dove batte 6-4 l’atleta del Kosovo Gllareva, ma viene poi fermato agli ottavi dallo spagnolo Alvarino Garcia 1-7.

