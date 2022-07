Fitarco Piemonte: Bronzo al Trofeo Pinocchio Nazionale

Un weekend rovente quello appena concluso a Palmi (RC) non solo per le alte temperature che hanno ulteriormente messo a dura prova i giovani arcieri, ma per il valore che ogni singola freccia aveva nella sfida tra le 21 rappresentative regionali. Una trasferta che è iniziata in maniera travagliata ma che alla fine ha visto tutti e 12 i giovani arcieri piemontesi presenti sulla linea di tiro calabra. Al termine delle 48 frecce di gara a conquistare il titolo 2022 è la Lombardia (5188 punti), davanti al Veneto (5134 punti) e al Piemonte (5074 punti), campione uscente della passata edizione.