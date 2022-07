La Pallapugno questa sera in campo per aiutare chi è in difficoltà

Il mondo della pallapugno scende in campo per aiutare chi è in difficoltà. Lunedì 4 luglio , alle 21 , allo sferisterio Mermet di Alba , si svolgerà l’iniziativa Palla e pugni di solidarietà , esibizione a scopo benefico che vedrà in campo i dieci battitori di Serie A. La serata, ideata da Ugo Occhiena (artefice del muretto dei campioni di Guarene) con il patrocinio della Federazione italiana pallapugno, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l’ Associazione Ama.le Iqsec2 , nata su iniziativa di tre mamme con bambine affette da una rarissima patologia che causa disabilità intellettive e ritardi motori. Il programma prevede un torneo al cordino a coppie (che saranno stabilite mediante sorteggio) e una gara di battuta. Per aiutare la raccolta di fondi, oltre al biglietto d’ingresso, saranno anche messe in vendita alcune maglie dei giocatori partecipanti alla serata.

SERIE A

La grande ammucchiata della Serie A Banca d'Alba-Egea. Si fa sempre più intricata la corsa ai play off dove sono già ammesse due squadre: Nocciole Marchisio Cortemilia e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese. Rimangono tre posti a disposizione con cinque squadre ancora in corsa: Roero Isolamenti Canalese, Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo, e Araldica Castagnole Lanze, Acqua San Bernardo Subalcuneo e Virtus Langhe. Di queste cinque, dopo l'ultimo turno della regular season, in programma tutto in contemporanea giovedì 7 luglio, alle 20.30, tre formazioni andranno ai play off, mentre le altre due raggiungeranno la Bormidese, l'Alusic Merlese e la Pallapugno Albeisa ai play out.

A questa situazione di equilibrio si è arrivati dopo i risultati dell'ottava giornata di ritorno, con la capolista di Massimo Vacchetto sconfitta in casa 5-9 dai cuneesi di Andrea Daziano, cui ha fatto eco la spettacolare vittoria per 8-9 a Santo Stefano Belbo di Paolo Vacchetto e compagni in casa della quadretta capitanata da Enrico Parussa, mentre i roerini di Marco Battaglino si sono imposti 2-9 a Mondovì con i monregalesi scesi in campo senza il proprio capitano, Gilberto Torino, nuovamente alle prese con problemi alla spalla. Gli astigiani di Cristian Gatto sono stati battuti 4-9 dai liguri di Federico Raviola, mentre i valbormidesi di Davide Dutto si sono aggiudicati 9-2 il match con la formazione di Bruno Campagno.

Classifica

Nocciole Marchisio Cortemilia 13; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 12; Roero Isolamenti Canalese, Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo e Araldica Castagnole Lanze 10; Acqua San Bernardo Subalcuneo e Virtus Langhe 9; Bormidese 6; Alusic Merlese e Pallapugno Albeisa 3.

Serie A Banca d'Alba-Egea - Ottava di ritorno

Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 5-9

Alusic Merlese-Roero Isolamenti Canalese 2-9

Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo-Virtus Langhe 8-9

Bormidese-Pallapugno Albeisa 9-2

Araldica Castagnole Lanze-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 4-9

COPPA ITALIA

Serie A - Semifinali (gara unica)

Domenica 10 luglio ore 20.30

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Martedì 12 luglio ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo

Serie B - Prima di ritorno

Speb-Srt Progetti Ceva 0-9 forfait medico

Abrigo Albagrafica Ricca-Peq Agri Don Dagnino 9-1

Benese-Scotta Centro Incontri 9-1

Acqua San Bernardo San Biagio-Bcc Pianfei Pro Paschese 2-9

Tealdo Scotta Alta Langa-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 9-6

Pieve di Teco-Morando Neivese 4-9

Serie C1 - Prima di ritorno

Bubbio-Canalese 9-3

Pallapugno Albeisa-Pieve di Teco 9-6

Imperiese-Valle Bormida 9-6

Gottasecca-Castiati Assicurazioni Castagnole 9-2

Bormidese-Amici del Castello 3-9

Taggese-Cortemilia 9-3

Serie C2 Girone A - Prima di ritorno

Caraglio-Neivese 9-0

Subalcuneo-San Leonardo 9-3

Merlese-Prodeo 9-3

Ceva-Augusto Manzo A 9-3

Riposa: Don Dagnino B

Serie C2 Girone B - Prima di ritorno

Bormidese-Don Dagnino A 9-7

Speb-Monticellese 7-9

Murialdo-Ricca 6-9

Lunedì 4 luglio ore 20.30

a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo B-Peveragno

Mercoledì 6 luglio ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Gottasecca

Recuperi Nona giornata

Augusto Manzo B-Monticellese 4-9

Mercoledì 6 luglio ore 20.30

ad Andora: Don Dagnino A-Peveragno

Femminile - Seconda di ritorno

Amici del Castello-Canalese 9-2

Gymnasium Albese-San Leonardo 1-9

Under 21 - Seconda di ritorno

Speb-Pro Paschese B 9-4

Canalese-Peveragno 9-0

Virtus Langhe A-Bormidese 2-9

Pro Paschese A-Benese 9-5

Riposa: Virtus Langhe B

Allievi Girone A - Terza di ritorno

Cortemilia-Araldica Castagnole 7-8

Albese B-Murialdo 8-0

Taggese-Albese A 8-0

Allievi Girone B - Terza di ritorno

Peveragno-Subalcuneo 8-6

Pro Paschese-Monastero Dronero 1-8

Riposa: Caraglio

Esordienti Girone A - Seconda di ritorno

Bormidese-Don Dagnino 7-2

Amici del Castello-Murialdo 7-1

Prodeo-Taggese 3-7

Esordienti Girone B - Seconda di ritorno

Subalcuneo-Monticellese 7-2

Alta Langa-Virtus Langhe 7-1

Pro Paschese-Monastero Dronero 7-3

Esordienti Girone C - Seconda di ritorno

Valle Bormida-Araldica Castagnole B 0-7

Gottasecca-Cortemilia 7-0

Araldica Castagnole A-Bubbio 7-0

Pulcini Girone A - Prima di ritorno

Lunedì 4 luglio ore 18

a Mondovì: Merlese-San Biagio

Martedì 5 luglio ore 18.30

a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo

Riposa: Pro Paschese

Pulcini Girone B - Prima di ritorno

Ricca-Peveragno 7-0

Augusto Manzo-Speb 3-7

Riposa: Subalcuneo

Promozionali Girone A - Terza giornata a Monastero Bormida

Bubbio-Neivese 5-1

Ricca-Alta Langa 0-5 forfait

Alta Langa-Bubbio 5-0

Ricca-Neivese 0-5 forfait

Neivese-Alta Langa 2-5

Ricca-Bubbio 0-5 forfait

Promozionali Girone C - Terza giornata a Pieve di Teco

Don Dagnino-Amici del Castello 5-4

Imperiese-San Leonardo 1-5

Don Dagnino-San Leonardo 0-5

Imperiese-Amici del Castello 0-5

Don Dagnino-Imperiese 5-3

San Leonardo-Amici del Castello 5-0