FIBS: il 5 luglio l'Italia di Mike Piazza in amichevole a Torino

Mike Piazza il manager dell' Italia Baseball , in vista dell'imminente partecipazione all' Haarlem Baseball Week , ha diramato le convocazioni per il raduno di Milano e l'amichevole che il 5 luglio alle ore 19 gli azzurri disputeranno allo stadio del baseball di via Passo Buole a Torino contro i Grizzlies Torino 48 . L'ingresso è libero.

Il gruppo si è radunato domenica 3 luglio all’hotel Da Vinci di Milano, dove resterà per svolgere alcune sedute di allenamento in campo e di lavoro in palestra, poi si trasferirà il 5 luglio a Torino dove svolgerà un test match contro la locale formazione che milita nel campionato italiano di serie A di baseball.

PROGRAMMA

• dalle 14,45 alle 16,30 inizio allenamento Nazionale

• dalle 16,30 alle 17,30 Batting Practice della Nazionale coi ragazzini sulla linea di fondo campo

• dalle 17,30 alle 18,00 campo disponibile ai Grizzlies per riscaldamento

• dalle 18 alle 18,45 Home Run Derby con 3 atleti selezionati per squadra

• dalle 17,45 sino alle 18,15 area autografi nazionale

• dalle 17,30 alle 18,30 conferenza stampa con un atleta e un dirigente/coach della nazionale e gli ospiti ed enti locali (come da richiesta Grizzlies)

• 19 inizio gara

• Al cambio campo tra secondo e terzo inning premiazione formazione U13 softball Piemonte