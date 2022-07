BC Settimo - Serie A Pool salvezza: Sweep all’Oltretorrente

Inizia bene il girone di ritorno per il Settimo che, con il doppio successo di domenica 14-9 e 6-2, arriva a 5 vittorie su 6 scontri diretti e conferma la superiorità sui parmensi.

GARA 1

Le mazze piemontesi sono state più efficaci (Wong 3/4; Boza 4/4; Federico Calvo 3/6) da una attenta lettura delle statistiche di scorer si evidenzia come siano stati diversi i due monti. Ottima la prestazione dal monte di lancio con il duo di mancini Varalda (9 K, 0 BB) e Calvo (3K, 1 BB) che hanno dominato con 12 eliminazioni al piatto; sponda Parmense non altrettanto efficace con Catellani Gremi e Bianchi, mai incisivi, che subiscono 15 valide e soprattutto concedono 7 basi per ball che sostanzialmente significano altre sette valide e spianano la strada al successo settimese.

GARA 2

Anche qui il monte di lancio ha fatto la differenza: Parmensi in emergenza per l’assenza per infortunio del partente Duno Rodriguez rivedono l’ordine dei lanciatori di giornata presentando sul monte Pomponi (7 inning, 8 K, 0 BB), scelta che permette fino al 7° inning di tenere la partita sostanzialmente in parità se non per l’esiguo vantaggio di Settimo 3-2; piemontesi che si affidano al loro asso Cubano Yoel Hernandez (8 inning, 10 K, 4 BB) che conferma il suo buon rendimento guidando i compagni in controllo fino all’ottava ripresa.