Akronos Moncalieri: in arrivo Sarah Sagerer

Austriaca classe ’96 e di ruolo ala forte, si affaccia sul basket americano già all’ultimo anno di High School, frequentando la The Rock di Gainesville in Florida. Qui Sagerer conclude la stagione con quasi 15 punti e oltre 10 rimbalzi a partita, guadagnandosi la chiamata della Stetson University con cui vince il titolo di Conference nel 2016/2017. Per lei numeri da record in Florida, con il primato assoluto per stoppate e rimbalzi nella stagione da freshman. Negli ultimi anni al College continua a dominare difensivamente l’area, realizzando anche 15 punti a partita con il 45% dalla lunga distanza.

La prima esperienza da professionista è in Polonia con l’Energa Torun: 16,6 punti e 7,2 rimbalzi di media in due stagioni. L’anno successivo rimane in Polonia e milita al Sosnowiec, chiudendo la stagione con 14 punti e 6 rimbalzi a partita. A fine marzo di quest’anno lo sbarco in Italia, in una realtà di primissimo livello come quella della Virtus Bologna. In Emilia Sagerer gioca meno minuti rispetto al passato (17,7 a partita), ma riesce comunque a realizzare quasi 6 punti e 4 rimbalzi in un reparto lunghe affollatissimo come quello bolognese. Season high: 19 punti in 32 minuti contro Costa Masnaga all'esordio. Dopo diverse esperienze nelle nazionali giovanili, Sagerer è ormai una presenza fissa della Nazionale austriaca di 3X3.