Derthona Basket: Niccolò Filoni è un nuovo Leone

LA CARRIERA

Nato a L’Aquila (AQ) l’11 marzo 2001, Filoni muove i primi passi nel minibasket e settore giovanile del Nuovo Basket Aquilano. Niccolò poi prosegue la sua carriera nel settore giovanile dell’Oxygen Bassano, Club con cui debutta anche a livello senior, in Serie C Gold veneta. Nell’estate 2018 indossa la canotta della Nazionale 3x3 Under 18 partecipando alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. In quella occasione conquista la medaglia di bronzo nella gara delle schiacciate. Nel 2019 Filoni è capitano dell’Italia Under 18 che conclude al nono posto gli Europei di categoria disputati in Grecia. Nel 2019/20 gioca a Rieti, la sua prima avventura in A2, segnando 3.6 punti di media a gara. Negli ultimi due anni, scende in campo con il Kleb Basket Ferrara (Serie A2), contribuendo al raggiungimento dei playoff in entrambe le stagioni. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Così coach Marco Ramondino: «Cercavamo un giocatore che avesse potenzialità da esplorare e, allo stesso tempo, l’intelligenza e la maturità di capire, accettare e crescere nel ruolo che gli stavamo proponendo. Niccolò risponde a questo identikit. È un giocatore giovane, di 21 anni, che ha diversi anni di esperienza in squadre di ottimo rendimento in A2. Siamo consapevoli che l’impatto con la Serie A può essere duro, ma la sua mentalità e la predisposizione al gioco di squadra saranno qualità importanti per la nostra squadra e per permettere a lui di affermarsi al massimo livello».