JBM: Dario Calemme nuovo Team Manager

La Novipiù JB Monferrato comunica che il ruolo di Team Manager della Prima Squadra è stato affidato a Dario Calemme. 41 anni d’età, 23 passati su un campo di calcio. Dalla Prima Categoria fino ad arrivare alla Serie C con tanti club e ruoli istituzionali nel proprio percorso. Giornalista professionista, grande amante dello sport a 360 gradi, ha ricoperto per diversi anni il ruolo di Segretario e Vice Delegato Provinciale nelle Delegazioni FIGC di Alessandria e Vercelli. Cresciuto nel San Carlo di Don Dante Caprioglio e dell’allora presidente Giorgio Zerbinati (papà di Simone Zerbinati), diede un contributo fondamentale nel 2013 per la rinascita del Casale Fbc. Dopo l’esperienza in nerostellato ha diretto per tre anni la Segreteria Organizzativa delle Squadre Rappresentative del Piemonte. Negli ultimi anni ha lavorato per Canelli Sds e Pro Vercelli a stretto contatto con la Prima Squadra e formazioni del Settore Giovanile.