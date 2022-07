Torino in festa per l'Italia del Baseball

“Il cielo su Torino sembra ridere al tuo fianco” recita una hit dei Subsonica calzante per descrivere la prestazione della Nazionale Italiana di Baseball, che dinanzi al pubblico delle grandi occasioni, ha superato per 9-0 il Campidonico Grizzlies Torino, questi ultimi rinforzati da alcuni innesti del Bc Settimo, nell’amichevole disputata al Comunale di via Passo Buole.

La partita è stata solo l’atto conclusivo di un’intensa giornata vissuta nell’impianto torinese, riempito per l’occasione dagli appassionati giunti anche da oltre i confini del Piemonte, al termine della quale gli azzurri hanno dato loro appuntamento per l’Haarlem Week, importante manifestazione che si disputerà dall’8 al 15 luglio in Olanda.