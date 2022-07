V Trofeo Madonna di Campagna

Sodalizio glorioso quello del presidente Quinto Zamparini, unico rimasto a praticare il ciclismo nel capoluogo sabaudo e prossimo a compiere, accadrà nel 2023, ben 100 anni dalla fondazione. E domenica prossima il Madonna di Campagna sarà nuovamente protagonista anche in veste di regia, allestendo la quinta edizione della corsa. Alla manifestazione parteciperanno 70 atleti della categoria allievi, un numero più che soddisfacente considerata la concomitanza dei Campionati Italiani in programma a Darfo Boario nel bresciano che impegneranno altri corridori del settore, che avrebbero potuto prendere parte alla competizione torinese.

Secondo consuetudine, la corsa si disputerà sul collaudato circuito di Givoletto, dalle ore 10.30. Dalla località di partenza, la carovana punterà in direzione di La Cassa e quindi San Gillio, prima di ritornare a Givoletto. Sette i giri previsti per complessivi settanta chilometri. Il traguardo sarà situato a inizio paese, al culmine di un tratto in leggera ascesa di 300 metri, effettuata solo all'ultima tornata. Il Madonna di Campagna si schiererà al via con il solito tridente, costituito da Federico Re Fiorentin, Stefano Mezzera e Giulio Sicilia, pilotato dall'esperto direttore sportivo Luciano Brignolo e dal giovane Samuele Mastromatteo. Lo scorso anno si impose il torinese di San Bernardino di Trana Filippo Borello, oggi azzurro. Stavolta a chi toccherà?