BEA Chieri: rinnova anche Gabriele Tulumello

Continua il lavoro dello Staff BEA in vista della prossima stagione ed è tempo della seconda conferma. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Luca Mosca, BEA Chieri è felice di comunicare che anche Gabriele Tulumello vestirà ancora i colori arancioneri nel prossimo campionato di C Gold .

Ala classe 2000, 200 cm di altezza, Tulumello è al secondo anno al PalaCascinaCapello. Originario di Pietra Ligure, esce di casa giovanissimo, prima a Genova, quindi nello storico settore giovanile dell’Aurora Desio, dove raggiunge per due volte le Finali Nazionali Giovanili. Da qui fa rotta in Piemonte, nella Junior Casale, con cui di nuovo raggiunge le Finali Nazionali Giovanili ed esordisce in C Gold non ancora maggiorenne. Arriva così la chiamata di Bernareggio: in Lombardia affronta il campionato di Serie B riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante nonostante la giovanissima età in una formazione competitiva in un campionato di livello assoluto.

Nel 2019 si sposta a Torino per motivi di studio, vestendo la maglia di 5 Pari di nuovo in C Gold. Dopo un anno di stop, nel 2021 sposa la causa dei Leopardi, ed è da subito uno dei grandi protagonisti della prima partecipazione di BEA al massimo campionato regionale. Tulumello dà prova delle sue doti di atletismo, tiro, tecnica e grande versatilità, facendo la differenza in ogni partita e diventando uno dei beniamini del pubblico arancio-nero.

Ora è pronto a dare il massimo per la nuova stagione al PalaCascinaCapello.