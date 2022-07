Akronos Moncalieri: Chelsea Mitchell è gialloblù!

L’ Akronos Libertas Moncalieri è lieta di annunciare l’arrivo in squadra di Chelsea Mitchell per la stagione 2022/2023. Guardia tiratrice americana classe ’97, arriva da una convincente stagione nel massimo campionato con il Fila San Martino di Lupari. In 28 partite ha messo a referto oltre 12 punti e 5 rimbalzi di media in 30 minuti di utilizzo.

La carriera di Mitchell parte dal Maryland, dove frequenta High School e College, più una breve esperienza in South Carolina. Per lei numeri sempre in doppia cifra e un impatto a rimbalzo importante per una giocatrice di 175 centimetri (9,7 a partita nella stagione da Senior alla Morgan State University).

La prima esperienza oltreoceano è nella Serie A rumena. Qui Mitchell fa incetta di record, chiudendo la stagione da Top Scorer (23 di media) e vincendo anche il Premio di Miglior Difensore. Per lei, tra le fila del KSE Targu Secuiesc, anche 10 rimbalzi e 4 recuperi a partita. Ai playoff numeri ancora più impressionanti, con 30 punti e 12 rimbalzi di media in 5 partite.

Dopo l’esperienza in Romania Mitchell sbarca in Italia, accasandosi al Fila San Martino di Lupari. Con le venete va a segno per 17 volte in doppia cifra, realizzando il suo career high in A1 all’ultima di campionato contro Campobasso (24 con 3 triple). Con Chelsea Mitchell e Marzia Tagliamento il reparto guardie dell’Akronos Libertas Moncalieri comincia a prendere forma per la stagione 2022/2023.