Derthona Basket: ‘We Do Better Together’ fino al 15 luglio

Crescono sempre di più passione ed entusiasmo per la Bertram Derthona , che si appresta a cominciare la seconda stagione di Serie A della sua storia. Sono stati numerosi i rinnovi e le nuove sottoscrizioni alla campagna abbonamenti per il 2022/23 dei Leoni. La società comunica di avere prolungato la prima fase di vendita fino a venerdì 15 luglio, recandosi presso la sede del Club, sita in Via San Marziano 4, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 oppure collegandosi al seguente link del sito di Vivaticket.

‘We Do Better Together’ è il claim che la Società ha scelto per la campagna abbonamenti, rimarcando l’importanza di fare squadra dentro e fuori dal campo. Nella prima fase gli abbonati 21/22 potranno acquistare il proprio abbonamento usufruendo di uno sconto del 7% rispetto al prezzo intero mantenendo lo stesso posto della passata stagione. Con la promozione ‘porta un amico’ queste persone potranno fare comprare, alle stesse condizioni agevolate, la tessera anche a un nuovo abbonato. Di seguito i prezzi degli abbonamenti nei vari settori del palazzetto di Casale Monferrato per gli abbonati 21/22 e per i fruitori dell’iniziativa ‘porta un amico’:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre VIP € 800,00 Parterre € 650,00 € 520,00 Parterre Bianconero € 520,00 € 415,00 Tribuna Derthona € 325,00 € 260,00 Tribuna Bianconera € 279,00 € 225,00 Curva Sud € 140,00 € 112,00 Curva Nord Derthona € 102,00 € 82,00

Le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Bertram Derthona mette in vendita anche il Family Pack, che prevede l’acquisto di un abbonamento a prezzo intero e ‘n’ ridotti del 40% per gli altri componenti del nucleo familiare, previa presentazione del documento attestante lo stato di famiglia. Nella fase di prelazione potranno riservare il proprio posto nel Parterre VIP solo le persone che avevano sottoscritto l’abbonamento in uno dei 126 posti di quel settore nella stagione 2021/22. Questi abbonati potranno, in alternativa, usufruire del cambio di posto rispetto all’anno scorso mantenendo la scontistica dedicata.

Fino a venerdì 15 luglio, anche le persone che non erano abbonate lo scorso anno potranno acquistare la tessera stagionale, con le stesse modalità (segreteria del Club o sito di Vivaticket) previste per chi esercita il rinnovo. Di seguito i prezzi delle tessere stagionali per i nuovi abbonati:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre € 700,00 € 560,00 Parterre Bianconero € 560,00 € 445,00 Tribuna Derthona € 350,00 € 280,00 Tribuna Bianconera € 300,00 € 240,00 Curva Sud € 150,00 € 120,00 Curva Nord Derthona € 110,00 € 88,00

Anche per queste persone i ridotti si applicano agli Under 18 e agli Over 65, oltre alla possibilità di acquistare il Family Pack. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Bertram Derthona telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.