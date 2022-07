Pallapugno: il punto sui campionati

A Cuneo, la Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo si presenta con il capitano della Serie C2 Luca Alossa in battuta al posto dell’infortunato Enrico Parussa e viene sconfitta 9-2: la formazione biancorossa di Andrea Daziano aggancia così i santostefanesi al quinto posto e si qualifica ai play-off per la migliore differenza giochi negli scontri diretti. Infine, i campioni d'Italia di Massimo Vacchetto s'impongono 5-9 al Mermet di Alba con la Pallapugno Albeisa di Bruno Campagno e chiudono la prima fase al primo posto della classifica, mentre i liguri di Federico Raviola si aggiudicano a tavolino (9-0) il match con la Alusic Merlese per il forfait medico del capitano Gilberto Torino, ancora alle prese con un problema alla spalla.

Serie A Banca d'Alba-Egea - Nona e ultima di ritorno

Virtus Langhe-Araldica Castagnole Lanze 2-9

Pallapugno Albeisa-Nocciole Marchisio Cortemilia 5-9

Roero Isolamenti Canalese-Bormidese 9-6

Acqua San Bernardo Subalcuneo-FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 9-2

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Alusic Merlese 9-0 forfait medico

Classifica al termine della prima fase: Nocciole Marchisio Cortemilia 14; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 13; Roero Isolamenti Canalese e Araldica Castagnole Lanze 11; Acqua San Bernardo Subalcuneo e Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo 10; Virtus Langhe 9; Bormidese 6; Alusic Merlese e Pallapugno Albeisa 3.

Roero Isolamenti Canalese terza e Araldica Castagnole Lanze quarta per differenza giochi negli scontri diretti.

Acqua San Bernardo Subalcuneo quinta e Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo sesta per differenza giochi negli scontri diretti. Alusic Merlese nona e Pallapugno Albeisa decima per differenza giochi negli scontri diretti.

Play-off: Nocciole Marchisio Cortemilia, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Roero Isolamenti Canalese, Araldica Castagnole Lanze e Acqua San Bernardo Subalcuneo.

Play-out: Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo, Virtus Langhe, Bormidese, Alusic Merlese e Pallapugno Albeisa.

Le semifinali di COPPA ITALIA



Serie A - Semifinali (gara unica)

Domenica 10 luglio ore 20.30

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Martedì 12 luglio ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo

I risultati della seconda di ritorno della SERIE B

Serie B - Seconda di ritorno

Srt Progetti Ceva-Benese sospesa sull'1-0 per pioggia e campo allagato, prosegue martedì 12 luglio alle 20.30

Bcc Pianfei Pro Paschese-Abrigo Albagrafica Ricca 9-1

Peq Agri Don Dagnino-Speb 9-0 forfait medico

Scotta Centro Incontri-Tealdo Scotta Alta Langa 1-9

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Pieve di Teco 9-8

Morando Neivese-Acqua San Bernardo San Biagio 3-9

I risultati della seconda di ritorno di SERIE C1

Serie C1 - Seconda di ritorno

Pieve di Teco-Imperiese 7-9

Castiati Assicurazioni Castagnole-Bubbio 2-9

Canalese-Pallapugno Albeisa 8-9

Amici del Castello-Gottasecca 5-9

Cortemilia-Bormidese 8-9

Valle Bormida-Taggese 9-3

I risultati di SERIE C2



Serie C2 Girone A - Seconda di ritorno

Venerdì 8 luglio ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo A-Don Dagnino B rinviata 8 luglio ore 20.30

a Chiusavecchia: Prodeo-Subalcuneo

Domenica 10 luglio ore 17

a Imperia: San Leonardo-Ceva

Lunedì 11 luglio ore 20.30

a Neive: Neivese-Merlese

Riposa: Caraglio

Serie C2 Girone B - Recupero nona giornata

Don Dagnino A-Peveragno 1-9

Prima di ritorno

Bormidese-Don Dagnino A 9-7

Speb-Monticellese 7-9

Murialdo-Ricca 6-9

Augusto Manzo B-Peveragno 9-2

Pro Paschese-Gottasecca 2-9

Seconda di ritorno

Venerdì 8 luglio ore 20.30

a Peveragno: Peveragno-Speb

Sabato 9 luglio ore 20.30

a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo B-Don Dagnino A

Domenica 10 luglio ore 20.30

a Gottasecca: Gottasecca-Bormidese

Lunedì 11 luglio ore 20.30

a Ricca: Ricca-Pro Paschese

a Monticello d'Alba: Monticellese-Murialdo

I risultati della seconda di ritorno del campionato FEMMINILE

Femminile - Prima di ritorno

Sabato 9 luglio ore 20.30

a Imperia: San Leonardo-Amici del Castello

Domenica 10 luglio ore 19

a Canale: Canalese-Gymnasium Albese

I risultati della terza di ritorno dell'UNDER 21

Under 21 - Terza di ritorno

Pro Paschese B-Canalese 9-2

Virtus Langhe B-Bormidese 3-9

Peveragno-Virtus Langhe A 9-5

Benese-Speb 2-9

Riposa: Pro Paschese A

I risultati della quarta di ritorno degli ALLIEVI

Allievi Girone A - Quarta di ritorno

Murialdo-Taggese 8-6

Albese B-Araldica Castagnole 5-8

Venerdì 8 luglio ore 18

ad Alba: Albese A-Cortemilia

Allievi Girone B - Quarta di ritorno

Subalcuneo-Caraglio 3-8

Venerdì 8 luglio ore 18

a Peveragno: Peveragno-Pro Paschese

Riposa: Monastero Dronero

I risultati della terza di ritorno degli ESORDIENTI

Esordienti Girone A - Terza di ritorno

Venerdì 8 luglio ore 18.30

a Chiusavecchia: Prodeo-Bormidese

Domenica 10 luglio ore 17

a Taggia: Taggese-Murialdo

Martedì 12 luglio ore 19

ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello

Esordienti Girone B - Terza di ritorno

Venerdì 8 luglio ore 19

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Monticellese

Venerdì 8 luglio ore 20.30

a Dogliani: Virtus Langhe-Subalcuneo

Sabato 9 luglio ore 17

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Alta Langa

Esordienti Girone C - Terza di ritorno

Lunedì 11 luglio ore 18.30

a Bubbio: Bubbio-Valle Bormida

Lunedì 11 luglio ore 19

a Cortemilia: Cortemilia-Araldica Castagnole B

Lunedì 11 luglio ore 20

a Gottasecca: Gottasecca-Araldica Castagnole A

Coppa Italia - Semifinali (gare uniche a Ceva)

Subalcuneo-Bormidese 6-7

Amici Castello-Gottasecca: mercoledì13 luglio, alle 18.30

I risultati della seconda di ritorno dei PULCINI

Pulcini Girone A - Prima di ritorno

Merlese-San Biagio 7-1

Amici del Castello-San Leonardo 2-7

Riposa: Pro Paschese

Seconda di ritorno

Lunedì 11 luglio ore 18.30

Pulcini Girone B - Seconda di ritorno

Venerdì 8 luglio ore 18

a San Rocco Bernezzo: Speb-Ricca

Venerdì 8 luglio ore 18.30

a Cuneo: Subalcuneo-Augusto Manzo

Riposa: Peveragno

I risultati dei PROMOZIONALI



Promozionali Girone B - Terza giornata a San Biagio Mondovì

Monastero Dronero-Centro Incontri 5-1

San Biagio-Centro Incontri 5-1

San Biagio-Monastero Dronero 5-4

Promozionali Girone D - Seconda giornata a Madonna del Pasco

Pro Paschese A-Pro Paschese B 5-2

Merlese A-Merlese B 5-0

Pro Paschese A-Merlese A 5-3

Pro Paschese B-Merlese B 5-2

Pro Paschese A-Merlese B 5-2

Pro Paschese B-Merlese A 0-5