Akronos Moncalieri: in arrivo Kathryn Westbeld

L’ Akronos Libertas Moncalieri è lieta di annunciare l’arrivo in squadra di Kathryn Westbeld per la stagione 2022/2023. Insieme alla connazionale Chelsea Mitchell e all’austriaca Sarah Sagerer, Kathryn va a comporre il terzetto di straniere dell’Akronos per la stagione alle porte. Oltre a loro, come già comunicato dalla Società, si unisce anche Marzia Tagliamento, volto noto della pallacanestro italiana da anni.

Americana classe ’96 di 1 metro e 88 centimetri, Westbeld cresce in Ohio dove frequenta la Kettering Fairmont High School. Qui inizia ben presto a farsi notare dai grandi College americani, fino a guadagnare la chiamata della prestigiosa Notre Dame University nel 2015.

In tre anni parte spesso titolare, garantendo più di 8 punti e 5 rimbalzi a partita, oltre alla costante presenza difensiva sia sulle lunghe, sia sulle piccole. Nel 2018 corona il sogno di ogni atleta a stelle e strisce e vince l’ambito Titolo Ncaa mettendo a referto 6 punti e 9 rimbalzi in 31 minuti di gioco nella finalissima (top scorer della partita: Jessica Shepard, in forza a Sassari nella passata stagione). Nello stesso anno entra anche nel “Club dei 1.000 punti” di Notre Dame.

Dopo il Titolo conquistato per 61-58 contro Mississipi State passa nell’estate dello stesso anno all’Atenienses De Manati in Portorico per la prima esperienza tra le senior. Qui guida la classifica marcatori con 18 punti e 8 rimbalzi a partita in 34 minuti, guadagnandosi a gennaio la chiamata in corsa in A1 spagnola da parte del IDK Euskotren. Per lei in Spagna 6 punti e 4 rimbalzi abbondanti di media in poco meno di 15 minuti di utilizzo. L’estate 2019 la vede di nuovo protagonista in Portorico, dove vince il campionato sempre con il suo Atenienses. Nella stagione 19/20 sbarca in Australia all’Adelaide Link Lightning. In WNBL viaggia in doppia cifra di media (10,2), con quasi 5 rimbalzi e 1 assist in 23 minuti di media di utilizzo. L’ultima esperienza di Westbeld è ancora una volta in Portorico con l’Atenienses. In 16 gare disputate viaggia a oltre 23 punti di media con il 40% da 3 punti e quasi 9 rimbalzi a partita in 38 minuti di utilizzo.