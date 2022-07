Fitarco Para-Archery: Matteo Bonacina d’oro e d’argento!

L’Italia, indiscussa protagonista del settore, presente con 15 atleti (la Nazione più numerosa) e tra di loro anche Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) impegnato nel Compound Open. Dopo aver terminato la qualifica in seconda posizione con 694 punti (-2 dalla vetta), conquista l’accesso diretto agli ottavi di finale dove sconfigge il tailandese Singpirom (143-139), vittoria netta sul francese Joussaume (146-132) ai quarti, per poi battere l’atleta della Costa Rica Quesada (143-140) in semifinale. La sfida per l’oro contro il belga Van Montagu si chiude 145-141 per il suo avversario, per Matteo quindi medaglia d’argento individuale.

Assieme al compagno di squadra Giampaolo Cancelli aveva chiuso in seconda posizione anche la qualifica a squadre, o per meglio dire a Coppie vista la novità introdotta quest’anno dalla Federazione Mondiale: non più squadre formate da tre atleti come in passato, ma da due; questo per poter includere un numero maggiore di squadre partecipanti agli scontri. Per il duo azzurro vittoria ai quarti di finale contro il Kazakistan (148-146), sulla Francia (150-148) in semifinale, per poi conquistare il gradino più alto del podio di misura (150-149) battendo la Slovacchia.

Matteo era inoltre impegnato anche nella gara MixedTeam, con Maria Andrea Virgilio (bronzo a Tokyo 2020), con cui aveva chiuso la qualifica in prima posizione e accedendo così ai quarti di finale. Vittoria su Hong Kong (149-144) e poi sconfitta per mano della Francia in semifinale (148-150). Arriva infine la sconfitta anche nella finalina per appena una lunghezza: la Gran Bretagna si impone infatti 151-150, conquistando così il bronzo. Prossimo appuntamento l’Europeo Para-Archery ospitato a Roma, dal 2 al 7 agosto, con le gare svolte presso il centro di preparazione dell’Acquacetosa e le finali allo Stadio dei Marmi.

