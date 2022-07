Settimo imbattuta nel girone di ritorno, raggiunge il terzo posto

Con il doppio successo di sabato a Padova 2-12 e 1-3 il Settimo resta imbattuto in questo girone di ritorno e raggiunge il 3° posto provvisorio nel girone D1 (W7-L7). La trasferta contro Padova era crocevia fondamentale per gli obiettivi del Settimo, rientrare nella corsa coppa Italia ed aumentare il margine di sicurezza sull'ultima in classifica: missione compiuta!

GARA1

dato significativo del gap in attacco a favore di Settimo: AVG di .406 13 Hits e 32 turni di battuta annichiliscono il monte di Padova. Varalda sul monte concede pochissimo, in 6 innings concede solo 4 valide, mentre in attacco in evidenza Richard Boza con AVG di .667 e Federico Calvo che legittima la sua leadership Nazionale di RBI con ben 5 in gara 1 e AVG .800. 7 vittorie stagionali per Mattia Varalda.

GARA 2

Il settimo in notturna si aggrappa alla prestazione monumentale Yoel Suarez che realizza un "complete game" con la vertiginosa cifra di 15K, 105 strikes su 141 lanci. I ragazzi di Wong realizzano al 2° e 3° inning, con Williams Wong autore di un triplo e Lazaro Santa Cruz di un doppio. MVP per Yoel Suarez, che in settimana aveva rinunciato al match di esibizione contro la nazionale italiana e si prende il Settimo sulle spalle fino alla vittoria finale. 7 vittorie stagionali per Yoel Suarez.

Classifica che si fa interessante in chiave Coppa Italia, Settimo attualmente è 3° (W7-L7) a -1 vittoria dal 2° posto. Prossima gara in casa contro la capolista Cagliari (13W-1L) domenica 17 luglio.