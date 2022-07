Pallapugno: il punto sui campionati

Saranno Nocciole Marchisio Cortemilia e Araldica Castagnole Lanze a contendersi la Coppa Italia 2022 di pallapugno nella finale "secca" di sabato 27 agosto, alle 21, allo sferisterio di Bormida. In semifinale, la quadretta di Massimo Vacchetto ha superato 9-7 la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, mentre la formazione di Cristian Gatto si è aggiudicata "a tavolino" (9-0) il match con la Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo per il forfait medico dato per l'infortunio del capitano Enrico Parussa.

Coppa Italia Serie A - Semifinali (gara unica)

Nocciole Marchisio Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-7

Araldica Castagnole Lanze-Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo 9-0 forfait medico

Coppa Italia Serie A - Finale in gara unica

Sabato 27 agosto ore 21

a Bormida: Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

I risultati della terza di ritorno della SERIE B

Serie B - Terza di ritorno

Speb-Bcc Pianfei Pro Paschese 7-9

Benese-Tealdo Scotta Alta Langa 7-9

Srt Progetti Ceva-Peq Agri Don Dagnino 9-3

Abrigo Albagrafica Ricca-Morando Neivese 9-2

Pieve di Teco-Scotta Centro Incontri 9-0 forfait medico

Acqua San Bernardo San Biagio-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 9-5

Serie B - Recupero seconda di ritorno

Martedì 12 luglio alle 20.30

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Benese

I risultati della terza di ritorno di SERIE C1

Serie C1 - Terza di ritorno

Pieve di Teco-Canalese 9-0 forfait

Pallapugno Albeisa-Castiati Assicurazioni Castagnole 9-6

Bormidese-Valle Bormida 1-9

Imperiese-Taggese 9-1

Lunedì 11 luglio ore 20.30

a Bubbio: Bubbio-Amici del Castello

Martedì 12 luglio ore 20.30

a Gottasecca: Gottasecca-Cortemilia

I risultati di SERIE C2

Serie C2 Girone A - Seconda di ritorno

Augusto Manzo A-Don Dagnino B 9-5

Prodeo-Subalcuneo 7-9

San Leonardo-Ceva 3-9

Lunedì 11 luglio ore 20.30

a Neive: Neivese-Merlese

Riposa: Caraglio

Serie C2 Girone B - Seconda di ritorno

Peveragno-Speb 9-4

Augusto Manzo B-Don Dagnino A 9-2

Gottasecca-Bormidese 9-3

Lunedì 11 luglio ore 20.30

a Ricca: Ricca-Pro Paschese

a Monticello d'Alba: Monticellese-Murialdo

I risultati della prima di ritorno del campionato Femminile



Femminile - Prima di ritorno

San Leonardo-Amici del Castello 1-9

Canalese-Gymnasium Albese 9-8

I risultati della quarta di ritorno dell'Under 21

Under 21 - Quarta di ritorno

Bormidese-Peveragno 9-3

Virtus Langhe A-Pro Paschese B 0-9

Pro Paschese A-Virtus Langhe B 9-4

Lunedì 11 luglio ore 20.30

a Canale: Canalese-Benese

Riposa: Speb

I risultati della quarta di ritorno degli Allievi

Allievi Girone A - Quarta di ritorno

Murialdo-Taggese 8-6

Albese B-Araldica Castagnole 5-8

Albese A-Cortemilia 1-8

Allievi Girone B - Quarta di ritorno

Subalcuneo-Caraglio 3-8

Peveragno-Pro Paschese 4-8

Riposa: Monastero Dronero

I risultati della terza di ritorno degli Esordienti

Esordienti Girone A - Terza di ritorno

Prodeo-Bormidese 5-7

Taggese-Murialdo 7-0

Martedì 12 luglio ore 19

ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello

Esordienti Girone B - Terza di ritorno

Monastero Dronero-Monticellese 6-7

Virtus Langhe-Subalcuneo 3-7

Pro Paschese-Alta Langa 3-7

Esordienti Girone C - Terza di ritorno

Lunedì 11 luglio ore 18.30

a Bubbio: Bubbio-Valle Bormida

Lunedì 11 luglio ore 19

a Cortemilia: Cortemilia-Araldica Castagnole B

Lunedì 11 luglio ore 20

a Gottasecca: Gottasecca-Araldica Castagnole A

Coppa Italia - Semifinali (gare uniche a Ceva)

Subalcuneo-Bormidese 6-7

Mercoledì 13 luglio, alle 18.30

Amici Castello-Gottasecca

I risultati della seconda di ritorno dei Pulcini

Pulcini Girone A - Seconda di ritorno

San Leonardo-Merlese 2-7

Pro Paschese-Amici del Castello 7-4

Riposa: San Biagio

Pulcini Girone B - Seconda di ritorno

Speb-Ricca 2-7

Subalcuneo-Augusto Manzo 7-0

Riposa: Peveragno

I risultati dei Promozionali

Promozionali Girone A - Quarta e ultima giornata a Neive

Neivese-Ricca 4-5

Neivese-Alta Langa 0-5

Neivese-Bubbio 0-5

Ricca-Bubbio 5-2

Ricca-Alta Langa 2-5

Bubbio-Alta Langa 1-5