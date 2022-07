Fulgor Basket cala l'asso: preso il talento Nikola Markovic

La Fulgor Basket cala l’asso del mercato in vista la stagione 2022-2023 acquistando Nikola Markovic , guardia classe 2000 la scorsa stagione in forza a Ruvo di Puglia, in Serie B nel girone D. Nikola è un esterno di 197 centimetri, ottimo realizzatore, con un fisico che gli consente di correre lungo il campo, difendere forte e strappare rimbalzi sopra il ferro.

«Siamo molto felici di aver portato Nikola nel VCO - le parole del DS Filippo Fanchini -. È un giocatore che abbiamo seguito per tanto tempo, sembrava destinato alla Serie A2, ma siamo riusciti ad assicurarcelo. Markovic è un po’ il manifesto della nuova Paffoni: un giocatore giovane, di talento, che mette in campo grande fisicità».

«Da questa stagione mi aspetto molto - le prime dichiarazioni del neo acquisto della Fulgor -. Non mi piace guardare troppo in avanti, però spero di poter raccogliere tantissime soddisfazioni con tutta la squadra. Penso che questa chiamata, da una piazza come Omegna, possa essere una grande opportunità per me e per la mia crescita come giocatore, vorrei ringraziare la società per la fiducia. Non vedo l’ora di cominciare e di conoscere miei nuovi compagni di squadra».