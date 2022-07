Oleggio Magic Basket e Ale Mattea ancora insieme

Oleggio Magic Basket e Alessandro Mattea ancora insieme. La società comunica che per la prossima stagione 2022/2023 coach Ale Tea, come tutti lo conoscono, sarà assistant coach in serie B. Per il coach lombardo si tratta dell’undicesima stagione in biancorosso e in prima squadra non è assolutamente la prima, anzi. La buonissima gestione soprattutto della seconda parte del 2021/2022 non ha fatto avere dubbi alla dirigenza nella scelta di chi avrebbe affiancato Gianni Nava.