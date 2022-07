Cuneo Volley: c’è solo un Capitano, Iacopo Botto

Al suo arrivo coach Giaccardi non ha avuto dubbi, il suo Capitano a Cuneo è Iachi: «Sono estremamente contento e orgoglioso che Iacopo abbia deciso di rimanere; seguendo il campionato di A2 lo scorso anno, ho avuto modo di vedere come oltre al valore tecnico che può dare alla squadra, lui è “Capitano”, capitano a livello umano. Per me lui è l’esempio di ciò che dovrebbe essere un capitano e quindi veramente ho il mille per cento di fiducia che saprà aiutare la squadra insieme a me, insieme ai compagni per progredire ed elevare il livello che servirà ad affrontare questo campionato. Il fatto che lui rimanga è un grande messaggio delle intenzioni che il Club, io e la squadra abbiamo per la prossima stagione» - queste le prime parole di Max Giaccardi su Iacopo Botto.

Quando lo scorso anno è tornato a vestire la maglia di Cuneo era emozionato ed è stato molto orgoglioso della fascia da capitano, oggi nell’annunciare il suo rinnovo in biancoblù è più determinato che mai: «Sono molto contento di rimanere a Cuneo, il lavoro non è finito, sono carico e motivato per riprovare a lottare per la superlega. Quello che abbiamo fatto la scorsa stagione non è bastato, ed è per questo che ci vuole un salto di qualità da parte di tutti, io per primo, ma sono sicuro che con il tanto lavoro che faremo riusciremo a cresce molto. Sarà una stagione dura, molte squadre si sono rinforzate, ma noi siamo Cuneo e veniamo da due finali giocate la scorsa stagione quindi lotteremo tutti fino alla fine senza paura. Lavorare con Max sarà stimolante, lui è molto carico e sono sicuro che ci trasmetterà la sua carica. Inizieremo presto e questo ci permetterà di lavorare in maniera più approfondita sui dettagli che sono quelli che fanno la differenza. Questa stagione avremo ancora più bisogno del pubblico, abbiamo riportato entusiasmo in città, ed è per questo che mi auguro di rivedere il palazzetto con tanta gente insieme ai Blu Brothers a sostenerci e crederci insieme a noi!» - Iacopo Botto.

