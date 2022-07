Agil Igor Volley, sarà ancora serie B1!

Una scelta che la società non ha avuto di dubbi di compiere: da sempre l’obiettivo è mirato alla crescita delle giovanissimi e alla loro formazione per l’eventuale mondo, un domani, delle “grandi” e la categoria nazionale rappresenta una delle “vetrine” più prestigiose. Quella 2022/2023 rappresenterà per la società la stagione numero 4 in serie B1.

«Consentire alle nostre atlete di giocare ancora in serie B1 è stato il primo obiettivo non appena conclusa la stagione, - spiega il direttore sportivo Alessandro Sandretti - gli ultimi due anni ci hanno insegnato come ci siano aspetti, e mi riferisco in questo caso al Covid, che non si possono prevedere e che però possono segnare l’andamento di una stagione incidendo sui risultati sportivi e questo è un peccato. Ripartiamo da una categoria importante e con un gruppo di ragazze, che stiamo allestendo, che sarà competitivo e ancora più giovane ma pronto per competere a questo livello e crescere. Ci teniamo, - conclude - a ringraziare tutte le atlete che per motivi anagrafici non faranno più parte della nostra famiglia: a tutte va un grosso in bocca al lupo e ancora un grazie per la stagione eccellente che hanno disputato, il quarto posto alle Finali nazionali U18 rimarrà un ricordo indelebile».