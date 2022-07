BEA Chieri: conferma per Marco Stiffi

Nell’estate della Planet Smart City BEA è già tempo di terza conferma in vista del prossimo campionato di Serie C Gold : Marco Stiffi vestirà ancora la maglia dei Leopardi.

Classe ’99, guardia-ala dalle spiccate doti atletiche, Stiffi è un prodotto della scuola BEA, dove completa il percorso giovanile distinguendosi da subito per impegno e dedizione oltre che per le indubbie qualità tecniche e tattiche. L’esordio nella Prima Squadra chierese arriva già nel 2016, allora in Serie D, e da lì è un crescendo a suon di buone prestazioni. Nonostante un lungo periodo di indisponibilità, anche nel massimo campionato regionale Stiffi si dimostra un’arma tattica importante per capacità atletiche, tiro e duttilità soprattutto nel finale di stagione. Ora è pronto per tornare in campo per la prossima stagione, puntando sempre più in alto.

«Marco è un chierese e un atleta di famiglia in casa BEA – commenta il GM Salvatore Morena – Fa parte dello zoccolo duro dei giocatori cresciuti insieme alla società, dal Settore Giovanile ai campionati senior. Oltre al forte valore affettivo, ha grandi qualità tecniche che, sono sicuro, potrà mettere in mostra ancora più che nel recente passato. Siamo felici di averlo ancora con noi. Abbiamo bisogno di persone come Marco e la sua famiglia che ci diano una carica positiva dentro e fuori dal campo per sviluppare la nostra progettualità».