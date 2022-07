Derthona Basket: Torti ancora al fianco dei Leoni

L’amore per il territorio e la condivisione di valori come il gioco di squadra sono alla base dell’importante rapporto fra la società Derthona Basket e l’azienda tortonese Torti Pietro e Torti Andrea, radicato nel tempo ed avviato diversi anni fa. L’azienda, fondata nel 1958, opera nei settori della demolizione, del drenaggio e dello sterro: nel corso degli anni è diventata una delle più importanti del territorio per affidabilità e professionalità. Con la firma del nuovo contratto, i titolari della Torti Pietro e Torti Andrea, si sono nuovamente legati alla Bertram Derthona, sostenendo con vicinanza e passione il Club anche nel 2022/23.