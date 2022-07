Fitarco Piemonte: Marco Morello bronzo ai World Games 2022

L’undicesima edizione dei World Games 2022 , svoltasi a Birmingham (USA), ha regalato tante emozioni e ben tre medaglie alla delegazione azzurra, che chiude così in prima posizione nel medagliere per nazioni. Quattro arcieri, su sei massimo per nazione, hanno rappresentato l’Italia in una delle maggiori manifestazioni multi-sportive, subito dopo i Giochi a cinque cerchi.

Sulla linea di tiro, o per meglio dire sui picchetti della gara di Tiro di Campagna, erano impegnati: la coppia del ricurvo (oltre che nella vita) composta da Chiara Rebagliati e Marco Morello; Cinzia Noziglia e Giuseppe Seimandi invece nell’arco nudo.

Subito dopo l’oro e il titolo conquistato dalla ligure Chiara Rebagliati, arriva il podio anche per l’aviere Marco Morello (Aeronautica Militare/Arcieri Iuvenilia) che conquista il bronzo. Morello aveva chiuso le 24 piazzole di qualifica in quarta posizione (363 punti), che gli ha permesso di evitare i primi scontri eliminatori. La vittoria 87-81 sul croato Remar gli ha così permesso l’accesso in semifinale, dove però il tedesco Florian Unruh (poi oro) ha avuto la meglio 64-58. Il riscatto del torinese è prontamente arrivato nella finalina contro l’inglese Patrick Huston, dove si è imposto 61-52, conquistando così il terzo gradino del podio.

L’altro piemontese in gara era Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) che chiude in quinta posizione la qualifica (328 punti). Dopo aver battuto l’austriaco Steinwender (82-78), si è arreso nel match valevole per l’accesso alle semifinali per mano del tedesco Meyer (81-84). Al femminile, Cinzia Noziglia conquista nuovamente l’oro a distanza di cinque anni dall’ultima edizione.

