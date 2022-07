Cuneo Volley: Lorenzo Codarin sceglie nuovamente il Club cuneese

La preparazione inizierà il 3 agosto e Lorenzo Codarin l’attende con trepidazione: «La maggior parte degli obiettivi che mi ero prefissato all’inizio della scorsa stagione sono stati raggiunti, è stata un’annata importante per tutti quanti. Dopo una stagione così mi sono ancora più innamorato della pallavolo cuneese, della società, della Città e dei suoi tifosi e di tutto il movimento. La voglia di rimanere era tanta e ringrazio la società per aver riposto la sua fiducia nei miei confronti. Sono molto carico, ho conosciuto il coach e mi sembra un grande. Ho capito fin da subito i cambiamenti che vuole apportare alla squadra e devo dire che secondo me è l’uomo giusto per questa stagione. Per raggiungere dei buoni risultati sarà importante seguire tutti quanti il coach e lottare per gli stessi obiettivi. Ci sarà da faticare parecchio, la possibilità di avere due stranieri per squadra aumenterà indubbiamente il livello del campionato di A2, ma la squadra è composta da giocatori e da persone che non mollano e sono contento d’iniziare questa stagione con loro».

Entusiasta di poter lavorare insieme, ecco le parole di coach Giaccardi sul centrale biancoblù: «Codarin è un centrale molto esperto che ha già dimostrato di essere uno dei migliori nella categoria. Sono molto contento che abbia accettato di rimanere con noi perché è un tassello molto importante per il gruppo e per l’evoluzione del gioco che daremo quest’anno alla squadra; i centrali sono molto importanti e Codarin sarà un punto fermo del nostro gioco. Sono sicuro che continuerà a mantenere il suo livello, che è uno dei più alti della categoria, e quindi sono molto felice che faccia parte del team».

Photo e video credit: Bexsquared Films